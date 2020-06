Non migliora la situazione Coronavirus negli Stati Uniti. L’arrivo dell’estate non fa che aumentare l’apprensione per quei luoghi solitamente presi d’assalto. A Miami Beach diventa obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici.

Il sindaco non ci gira intorno, la situazione è seria e come tale va affrontata, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. A partire da oggi sarà obbligatorio indossare le macherine protettive nei luoghi pubblici, con relative sanzioni per coloro che dovessero trasgredire le nuove regole. Miami Beach infatti, soprattutto in estate, accoglie quasi ogni giorno centinaia di migliaia di visitatori, con il rischio di dar vita a nuovi focolai.

Il primo cittadino Dan Gelber ha fatto sapere che il provvedimento si è reso necessario, in quanto “non c’è stata unità di intenti all’interno della nostra comunità”. Un provvedimento che, a suo dire, il governatore dovrebbe estendere a tutta la Florida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Iran, mandato d’arresto per Trump: accusato dell’uccisione di Soleimani

Miami Beach, mascherine obbligatorie: sanzioni per i trasgressori

“Attualmente non abbiamo molti strumenti a disposizione – ha proseguito il sindaco – stiamo provando tutto ciò che è in nostro potere per fermare la diffusione del virus e invertire la tendenza nello stato”. Sullo sfondo, a far paura, c’è ancora lo spauracchio del lockdown: “Non vogliamo tornare a chiuderci in casa a causa di un nuovo picco di contagio.”

Convincere gli americani a indossare le mascherine del resto non è facile, come dimostrato in varie occasioni in giro per il Paese. “Ci sono persone che vedono l’indicazione di indossare la mascherina come una decisione politica – ha concluso Gelber – e per questo motivo ci danno addosso.”

Ad oggi gli Stati Uniti sfiorano i 2 milioni 700 mila casi accertati, oltre la metà dei quali ancora attivi, con più di 128 mila decessi dall’inizio della pandemia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, in Lombardia mascherina obbligatoria fino al 14 luglio