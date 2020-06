Inter, la nuova maglia delude parecchio le aspettative: fioccano pesante critiche sul web dall’ambiente nerazzurro e non solo. La divisa convince infatti ben pochi tifosi e appassionati. Ecco i motivi della delusione.

L’Inter ha presentato la nuova maglia per la stagione 2020/21, ma il web insorge. Non ci sono stati, infatti, grandi riscontri da parte della tifoseria interista e non solo. Anzi: la delusione è enorme. La casacca è considerata per la maggior parte degli utenti goffa, quasi infantile, è sicuramente brutta.

📸 | TRIBAL POP Un tributo alla città di Milano, una maglia che prende ispirazione dal movimento artistico degli anni ’80. Ecco la nuova divisa Home 👇#MadeOfMilano #Nike #FirstKit #InterWomen pic.twitter.com/j1HS6Pa5wU — Inter Women (@Inter_Women) June 30, 2020

Inter, la nuova maglia delude il web

La società l’ha mostrata oggi per la prima volta attraverso un video sui propri canali social. “Si ispira agli elementi chiave della cultura e dei valori della città di Milano, attraverso una particolare reinterpretazione dello stile tradizionale del club”, si legge nella successiva nota ufficiale divulgata sul proprio sito.

A deludere è l’impostazione inedita della divisa. Questa, come si legge sempre nel comunicato, è in effetti caratterizzata da uno “stile tribal-pop e reinterpreta le iconiche righe nerazzurre con onde e zig-zag”. E sono state soprattutto queste forme particolare ad aver deluso parecchio l’opinione pubblica.

Potrebbe interessarti anche —-> Alex Zanardi rioperato al cervello, intervento da quasi 3 ore

La maglia – spiega la società nerazzurra – prende inspirazione dal movimento artistico degli anni 80 e rappresenta un tributo alla città di Milano. “Attraverso un’estetica che simboleggia l’identità condivisa dal club e dalle persone che rappresenta”, si legge. Ma il web non ha dubbi: che delusione.

Leggi anche —-> Juventus, Arthur è bianconero: il comunicato, le cifre e Pjanic