La Juventus sarà ospite del Genoa allo stadio Luigi Ferraris questa sera nel match della 29esima giornata di Serie A. Scopriamo dove vedere in streaming la partita

Le gare oggi in programma per il 29esimo turno di Serie A, sono Torino-Lazio (19:30) e Genoa-Juventus (21:45). Insomma, una sfida a distanza tra le due candidate allo scudetto. I bianconeri al momento sono in vantaggio di 4 punti rispetto ai biancocelesti che non possono permettersi un passo falso che potrebbe costare caro.

La Vecchia Signora troverà di fronte un Genoa in seria difficoltà, ma che lotterà con tutte le forze per mettere in tasca punti importanti per salvarsi.

Mentre Brescia e SPAL sono più staccate in fondo alla classifica con 18 punti, il terz’ultimo posto vede Lecce (25), Genoa (26), Sampdoria (26) e Udinese (28) racchiuse in tre punti.

I bianconeri, dopo questa gara, avrà di fronte a sé una serie di partite ostiche. Prima il derby contro il Torino, poi i big match contro Milan ed Atalanta. A quel punto, dopo aver affrontato anche il Sassuolo, ci sarà quello che dovrebbe essere lo scontro diretto contro la Lazio.

Genoa-Juventus in streaming, dove vederla

La gara tra Genoa e Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Gli abbonati alla pay-per-view potranno accedere alla piattaforma streaming SkyGo gratuitamente. Usufruendo del servizio in streaming sarà possibile assistere al match anche su pc, smartphone e tablet.

Inoltre, le gare su Sky saranno visibili anche sulla piattaforma streaming NowTv. Ricordiamo che la piattaforma affiliata al colosso di Murdoch offre un mese di prova gratuito, in cui sarà possibile assistere anche ai match di Serie A. Una volta scaduto il mese starà all’utente decidere se sottoscrivere o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

