Florida, sparatoria nella sede di Amazon: un morto e due feriti. A Jacksonville, poco dopo le 14 del 29 giugno, un uomo ha aperto il fuoco mentre era in fila per un colloquio di lavoro

Un uomo di 20 anni in attesa di sostenere un colloquio di lavoro nella sede di Amazon a Jacksonville, Florida, è stato vittima di un’imboscata ed è morto dopo ripetuti colpi di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il ragazzo era in fila all’esterno del palazzo assieme ad altre sei persone, quando due persone sono scese da un’auto color argento. I criminali hanno aperto il fuoco, ferendo lievemente anche due persone che erano lì vicino. L’obiettivo però era quello di freddare la vittima, come individuato dalle prime perizie.

Brian Kee, vice capo ufficio dello sceriffo di Jacksonville, ha dichiarato: “Non è stata un’azione casuale. Avevano il compito di far fuori la vittima e hanno agito di conseguenza, andando a colpo sicuro“.

Il vice capo ufficio dello sceriffo ha anche sottolineato che per fortuna nessuna delle due persone ferite ha avuto bisogno di essere ricoverata in ospedale, riportando solo ferite lievi.

Gli uomini armati sono subito scappati via in macchina, con un terzo elemento che li aspettava con il motore acceso.

La polizia ha diffuso le foto dell’auto e sta ora cercando di rintracciarla, grazie anche alle testimonianze degli altri cittadini presenti.

La stessa Amazon ha definito attraverso i suoi canali ufficiali il fatto come “una tragedia“.

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con i parenti della vittima e con tutti i coinvolti in questa orrenda vicenda“, ha dichiarato l’azienda di Jeff Bezos a USA Today.

