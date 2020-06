L’attore romano Enzo Salvi è stato aggredito nella giornata di ieri da uno sconosciuto: dopo aver lanciato un sasso al suo pappagallo, l’aggressore ha colpito anche il comico e un suo amico.

Aggredito a Ostia l’attore e comico romano Enzo Salvi. Come riporta FanPage, l’attore si trovava sul posto per far volare liberamente il suo pappagallo Ara ararauna, quando, improvvisamente, uno sconosciuto ha lanciato un sasso sulla testa del pappagallo, che nel frattempo si era poggiato su di un palo.

L’aggressore, un ragazzo di 25 anni, dopo aver compiuto il gesto, è fuggito senza lasciare tracce. Non solo il lancio del sasso sull’uccello: il ragazzo ha poi aggredito l’attore e un suo amico, che erano intervenuti nel tentativo di difendere il pappagallo.

Ostia: Enzo Salvi aggredito mentre difendeva il suo pappagallo

Come riporta FanPage, il pappagallo è stato immediatamente affidato al veterinario Paolo Selleri, della clinica specializzata di via Nomentana. Dalle parole di Selleri traspare come all’inizio tutti abbiano avuto paura per le condizioni dell’uccello. Poi, dopo gli esami strumentali, i medici hanno riscontrato un trauma carnico. Grazie alla buona salute del pappagallo, il trauma può essere superato nel giro di qualche giorno. Paura superata per l’attore, che potrà riavere a casa, tra qualche giorno, il suo animale.

L’attore romano è vicepresidente dell’associazione “Passione Pappagalli Free Flight”. Ogni giorno, come leggiamo dalla fonte, il comico porta il suo pappagallo Fly a volare liberamente. Proprio questa pratica, applicata con costanza, permette al volatile di mantenere uno stato di forma ottimale.

Intanto, i Carabinieri della Compagnia di Ostia stanno indagando per trovare le tracce dell’aggressore, il quale è fuggito immediatamente dopo l’insano gesto compiuto

