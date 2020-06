Elettra Lamborghini ha appena pubblicato un’immagine che la ritrae davvero incredibile. I social sono impazziti, con i suoi tanti followers che stanno interagendo sull’immagine.

Elettra Lamborghini sta facendo urlare di gioia tantissimi dei suoi migliaia di followers su Instagram. L’imprenditrice made in Italy ha da poco pubblicato un’immagine pazzesca, che lascia molto poco all’immaginazione. Sulle sue forme abbondanti e tondeggianti, cade un piccolo vestitino, che non fa altro che evidenziarne le curve e la procacità. La donna, infatti, mette in mostra tutta se stessa, ancora una volta, in questa immagine che sta già diventando virale, dato che tutti stanno già iniziando a scambiarsela su whastapp e non solo. La donna tuttofare, che ormai è già una cantante famosa e una showgirl di impatto nazionale, ha deciso di deliziare tutti con un’autoscatto infiammante.