Detroit, la polizia contro i manifestanti: il Video fa il giro del mondo. Dalle immagini l’auto delle forze dell’ordine sembra investire le persone radunate in strada

Un’auto del dipartimento di polizia di Detroit sembra colpire i manifestanti durante un corte di protesta intitolato “Your Fight is My Fight!” avvenuto domenica sera. Le immagini sono state diffuse attraverso un video della CNN.

Le riprese, effettuate dal manifestante Ethan Ketner, mostra un SUV DPD tra una folla di manifestanti dopo che alcuni sono saliti sul cofano del veicolo. Passati alcuni secondi, la macchina accelera, respingendo le persone e gettandole sopra il cofano.

Due video di dashcam, pubblicati su Twitter dalle forze dell’ordine, mostrano cosa è successo dal punto di vista degli ufficiali. Un filmato è stato preso dal punto di vista del mezzo della polizia accusato di aver investito i manifestanti. Sembra piuttosto chiaro come la macchina si sia scagliata verso le persone in protesta.

Il secondo video della dashcam è stato preso da un altro veicolo della polizia nelle vicinanze e mostra un altro punto di vista.

Almeno un manifestante sembra essere lasciato sul cofano, appeso al veicolo mentre accelera, e viene successivamente sbalzato da esso mentre l’auto riparte.

Mike Duggan, sindaco di Detroit, ha rifiutato di commentare e ha trasmesso tutte le comunicazioni su questo incidente al dipartimento di polizia.

While surrounding the vehicle protesters damaged the rear window of the scout car. pic.twitter.com/95dKymPoyF — Detroit Police Dept. (@detroitpolice) June 29, 2020

Il capo della polizia di Detroit, James Craig, ha affrontato l’incidente in una conferenza stampa lunedì. In via preliminare, ha difeso le azioni degli ufficiali, smorzando le polemiche crescenti.

“Gli agenti hanno fatto la cosa giusta“, ha detto. “Hanno certamente lasciato il luogo e poi dopo essere andati via per evitare ulteriori danni, i manifestanti sono partiti senza ulteriori incidenti“.

Il video mostra il lunotto posteriore del veicolo della polizia intatto nei primi secondi, mentre nella seconda parte del filmato è completamente distrutto con un grande buco al centro. Craig si è difeso dicendo che dalle immagini non si può capire cosa abbia creato il danno, anche se alcune segnalazioni riportano la causa scatenante in uno skateboard. La polizia respinge ogni accusa nel tentativo di tenere gli animi tranquilli in un momento di escalation di violenza sempre più grande negli Stati Uniti.

