Coronavirus, Melbourne torna in lockdown: 10 quartieri bloccati. Lo Stato di Victoria ha reintrodotto le misure sanitarie contenitive dopo lo scoppio di alcuni focolai

Lo Stato di Victoria reintrodurrà le restrizioni della terza fase su 10 quartieri di Melbourne, fino almeno al 29 di luglio, nel tentativo di contenere un numero “inaccettabilmente elevato” di nuovi casi rilevati negli ultimi giorni.

Ci saranno solo quattro ragioni per cui le persone potranno uscire di casa in queste zone della metropoli australiana. Tutte ricollegabili a operazioni indispensabili, come il lavoro, la spesa, motivi sanitari e assistenza a parenti anziani.

Il Premier Daniel Andrews ha anche annunciato un’indagine giudiziaria sulla gestione statale della quarantena alberghiera dopo che numerosi casi, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, sono stati collegati a violazioni del controllo delle infezioni.

Andrews ha anche richiesto che i voli internazionali siano dirottati da Melbourne per le prossime due settimane, per ridurre il numero di viaggiatori arrivati ​​che devono essere ospitati in quarantena alberghiera.

“Non ho ancora ricevuto la risposta dal Commonwealth ma sono abbastanza sicuro che la risposta sarà sì, non ci saranno altri voli in arrivo“, ha detto.

“I voli di oggi saranno gli ultimi per un periodo di due settimane“.

L’annuncio è arrivato dopo che Victoria ha registrato 64 nuovi casi di coronavirus durante la notte, il 14° giorno consecutivo di aumenti di casi a due cifre nello Stato.

Il ritorno alla Fase 3 di restrizioni in quei quartieri significa che le riunioni saranno limitate ai soli familiari o a due persone, e i caffè e i ristoranti potranno aprire solo da asporto.

Palestre, piscine, cinema, centri di gioco e altre attività della comunità saranno chiuse attraverso le zone di blocco.

