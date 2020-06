Il cambiamento climatico, con le temperature in aumento in tutto il pianeta, rappresenta una delle sfide più dure per gli anni a venire. Al Polo Sud la situazione è particolarmente allarmante, con le temperature che aumentano a velocità tripla rispetto alle altre aree della Terra.

L’Antartide sembrava rappresentare un’eccezione in fatto di aumento delle temperature. In alcune aree addirittura la colonnina di mercurio era tornata a scendere, generando un giustificato ottimismo circa il futuro. Nuovi studi tuttavia ribaltano questa percezione, aprendo a nuovi scenari tutt’altro che tranquilizzanti.

Una ricerca di recente pubblicata su Nature Climate Change infatti ha evidenziato la temperatura al Polo Sud sia aumentata di 1.8° nel corso degli ultimi 30 anni. Può sembrare poco, ma si tratta del triplo rispetto a quanto previsto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Polo Nord senza ghiaccio entro il 2050, simulazioni catastrofiche

Cambiamento climatico: Polo Sud più caldo di 1.8° negli ultimi 30 anni

Una situazione difficile da decifrare per gli stessi scienziati che la stanno studiando, che hanno trovato un collegamento con fenomeni che si verificano più a nord. Cambiamenti interni alla penisola antartica che vanno poi a colpire l’estremo sud del pianeta. Una anomalia ciclonica che ha interessato il Mare di Weddell in Antartide, portando l’aria calda e umida verso l’interno, fino a raggiungere il Polo Sud.

Proprio questa situazione, molto complessa e al tempo stesso strettamente collegata alla zona tropicale, ha mascherato finora il reale innalzamento delle temperature. “Il Polo Sud negli ultimi 30 anni si è riscaldato oltre tre volte più velocemente rispetto al riscaldamento medio globale – ha spiegato il dottor Kyle Clem, autore principale della ricerca – mentre nello stesso periodo il riscaldamento nella penisola antartica e attraverso l’Antartide occidentale si è fermato e addirittura invertito”

Il team di ricerca è intenzionato a continuare gli studi, concentrandosi sui complessi fenomeni climatici che interessano il continente più a sud del pianeta e i loro effetti sulle acque e i ghiacci che lo compongono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cambiamento climatico, è stato l’Aprile più caldo di sempre