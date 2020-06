Alle ore 22:00 di questa sera si gioca Barcellona-Atletico Madrid, una delle partite più affascinanti e combattute della Liga Spagnola: dove vederla

Ancora poche ore, e le squadre della Liga Santander torneranno in campo per la 33esima giornata di campionato. Le due principali contendenti al titolo rimangono il Barcellona e il Real Madrid, con i Blancos in vantaggio di due punti sui Blaugrana. Alle ore 22:00, andrà in scena una partita molto difficile per gli uomini di Setien: al Camp Nou arriva l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Messi e compagni arrivano da un pareggio per 2-2 contro il Celta Vigo, mentre l’Atletico Madrid ha avuto la meglio per 2-1 contro l’Alaves. Quello di questa sera sarà un match molto delicato per il Barcellona. Obbligatorio vincere per non far scappare il Real Madrid. E poi c’è una situazione societaria non semplice, con i tifosi in rivolta per la cessione di Arthur, scambiato con Pjanic della Juventus.

Barcellona-Atletico Madrid, dove vedere il big match

Per assistere alla battaglia in campo tra il Barcellona e l’Atletico Madrid, sarà necessario essere abbonati a DAZN. Il servizio di streaming possiede l’esclusiva su tutte le partite della Liga Santander, visibili sui propri canali online o da satellite. Per guardare il big match del campionato spagnolo in tv, c’è la possibilità di utilizzare il proprio decoder di Sky, ma bisognerà essere abbonati ai pacchetti Sport e Calcio. Su tutte le smart tv, inoltre, è disponibile l’app ufficiale di DAZN, che permette di selezionare la partita desiderata direttamente dal telecomando.

Ovviamente, rimane possibile vedere Barcellona-Atletico Madrid anche in streaming dal sito ufficiale della piattaforma. Se ancora non siete abbonati, vi basterà accedere a questo link e sottoscrivere un abbonamento del valore di 9,99 euro. Questo, oltre che da pc, vi permetterà di sfruttare anche le app su smartphone e tablet.

