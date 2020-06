Sono state finalmente rese note le nuove date del tour che porterà Tiziano Ferro negli stadi italiani a partire da giugno del 2021

Finalmente l’attesa dei milioni di fan di Tiziano Ferro è finita: le date del tour che porterà il cantante laziale ad esibirsi nei più suggestivi stadi d’Italia sono state riprogrammate. “È stato un anno difficile per tutti noi che lavoriamo nel mondo della musica e dello spettacolo – ha dichiarato Luca Tosolini di Fvg Music Live – è per questo che siamo felici di poter proiettare energia ed entusiasmo nella prossima estate“. Tosolini ha aggiunto che l’auspicio di tutti ovviamente è che con la ripresa dei concerti il 2021 possa presentarsi come un anno ricco di eventi “ci auguriamo che il pubblico vorrà seguirci e supportarci con la stessa positività e carica che ha dimostrato finora“.

LEGGI ANCHE -> Concerti annullati, c’è l’ufficialità: slittano i tour di Vasco, Ferro e tanti altri

Le date del tour di Tiziano Ferro

Live Nation ha annunciato che le luci della tournee di Tiziano Ferro si accenderanno il 6 giugno 2021 allo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro. Dopo solo tre giorni l’interprete di Serenere si sposterà nello Stadio Artemio Franchi a Firenze. Le prossime tappe del tour saranno: il 12 a Modena, 15, 18 e 19 al San Siro di Milano, il 22 giugno all’Olimpico di Torino. Tiziano Ferro non sembra però avere intenzione di lasciare a bocca asciutta i suoi fan meridionali. Il 26 giugno sarà al San Paolo di Napoli e il 29 al Bari. La “TZN Tour” toccherà poi Ancona il 6 luglio, l’Olimpico di Roma il 9 e 10. Il 14 Ferro sarà a Padova per chiudere poi il 18 luglio a Cagliari Fiera. Live Nation Italia ha voluto inoltre precisare che i biglietti già acquistati in precedenza resteranno validi per le rispettive nuove date.

LEGGI ANCHE -> Lady Gaga da Tiziano Ferro in lacrime per l’Italia: “Prego per voi”