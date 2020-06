Terremoto in Calabria stamattina: la scossa si è avvertita attorno alle 12.00 lungo la zona occidentale. E’ il terzo fenomeno che si registra in Italia nelle ultime 24 ore dopo due episodi notturno.

Scossa di terremoto in Calabria: lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è avvenuto attorno alle 12.00 lungo la costa nord-occidentale della regione, nel raggio d’azione di Cosenza. La magnitudo è stata di 3.4 e fortunatamente non si registrano danni.

Terremoto in Calabria

Il fenomeno è avvenuto a 47 km a ovest di Cosenza, Lamezia Terme e Catanzaro. La profondità è stata di 293 chilometri. Tuttavia non si tratta tuttavia dell’unico terremoto avvertito quest’oggi nel Belpaese.

Già stanotte alle 01.18, infatti, se n’è registrato un altro con epicentro Grassano, a Matera, con magnitudo di 2.5. Ne è seguito un successivo circa un’ora dopo a Pietralunga in provincia di Perugia. Anche qui l’intensità, fortunatamente, è stata contenuta: magnitudo di appena 2.0.

Come si evince dalla schermata monitoraggio dell’Ingv, l’episodio più violento dell’ultima settimana resta la scossa avvenuta a Oaxaca in Messico lo scorso 23 giugno con magnitudo di 7.6. Segue il 6.3 avvertito in China il 25 e il 5.1 della Turchia del medesimo giorno. In Italia, fortunatamente, la terra si assesta ma non vibra pericolosamente.