Per la serie ricette dolci, la torta kit kat: una vera e propria esplosione di sapori. La sua preparazione è molto semplice, ma il risultato è garantito.

Se vogliamo stupire i nostri commensali o, più semplicemente, abbiamo voglia di gustarci una torta sensazionale, è giunto il momento di preparare la torta kit kat. Si tratta di una ricetta molto semplice ma, al tempo stesso, molto gustosa. Inoltre, la sua particolarità estetica la rende unica nel suo genere. Vediamo insieme come preparare un’ottima torta kit kat.

Torta kit kat: gli ingredienti

Uova: 6

Zucchero: 250 g

Farina 00: 250 g

Cacao amaro: 50 g

Lievito per dolci: 1 bustina

Acqua bollente: 6 cucchiai

Panna liquida: 300 g

Nutella: 400 g

Kit kat: 12

m&m’s: 250 g

Ricette dolci: la preparazione della torta kit kat

Iniziamo la preparazione della torta kit kat dividendo tuorli e albumi delle uova. Montiamo gli albumi a neve e montiamo i tuorli con l’acqua bollente. A questo punto aggiungiamo zucchero, cacao, farina e lievito e continuiamo a montare. A questo punto incorporiamo anche gli albumi montati e, dopo aver girato, versiamo il tutto in uno stampo per torte. Inforniamo a 180 gradi per circa 40 minuti e, una volta pronto, lasciamo raffreddare.

Dedichiamoci ora alla mousse. Montiamo la panna liquida e, una volta montata, aggiungiamo la Nutella. Se la Nutella è fredda, è bene scaldarla a bagnomaria. Una volta aggiunta la Nutella, mescoliamo. Prendiamo il nostro pan di spagna raffreddato e tagliamolo, in orizzontale, formando tre dischi. Intanto bolliamo l’acqua con lo zucchero e aggiungiamo l liquore, per formare la bagna.

Siamo pronti: bagniamo il primo disco e aggiungiamo metà mousse. Dopo aver livellato, poggiamo il secondo disco e facciamo lo stesso lavoro. Poggiamo ora il terzo disco e ricopriamo con la mousse che rimane.

Tagliamo tutte le “stecche” dei kit kat e adagiamoli attorno alla torta. Alla fine di questo processo, facciamoci aiutare da un fiocco per mantenerlo ben saldo.

A questo punto, finiamo la guarnizione con l’aggiunta degli m&m’s, poggiati sulla parte superiore della torta. Lasciamo riposare in frigorifero per circa un’ora e saremo pronti per servire la nostra torta kit kat.

