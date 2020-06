Un gruppo di uomini armati hanno assalto la Borsa di Karachi, la città più grande del Pakistan conosciuta per essere la capitale finanziaria del paese

Un gruppo di assalitori armati di granate e pistole hanno assalito la Borsa di Karachi in Pakistan. La città è nota in tutto il mondo per essere, oltre che la città pakistana più grande, il principale polo finanziario del paese. Secondo la polizia ci sarebbero quattro morti tra gli aggressori che sono arrivati alla Borsa a bordo di una Toyota Corolla grigio argento. Secondo i media locali gli assalitori hanno compiuto il bitz all’edificio che ospita lo Stock exchange armati di pistole e granate. La Borsa si trova in una zona della città sottoposta ad un livello di sicurezza molto alta. Sono presenti infatti nell’area diverse sedi centrali di alcune delle banche private più note e importanti.

La dinamica dell’assalto alla Borsa di Karachi in Pakistan

Secondo alcune fonti non sarebbe ancora noto il numero degli assalitori che hanno preso parte al blitz. Un dirigente della Borsa di Karachi fa però sapere che gli spari si sarebbero fermati. Non ancora chiaro anche il numero delle vittime. Secondo la polizia due civili sono morti e sarebbero almeno quattro le persone ferite nell’attacco, fra questi un poliziotto. Fra i morti che si registrano dovrebbero esserci inoltre quattro terroristi e due guardie che si trovavano all’ingresso dell’edificio. Si attende ancora di sapere con precisione quante persone hanno preso parte all’assalto alla Borsa della capitale finanziaria del Pakistan. Dalle prime notizie riportate dai media pakistani l’assalto è stato compiuto dal Baloch Liberation Army, un gruppo separatista pachistano con base in Afghanistan. Il leader del nucleo separatista si chiama Hyrbyair Marri e di lui si sa che al momento vive a Londra.

