Juventus, Arthur è un nuovo giocatore bianconero. Il mediano brasiliano è costato al club italiano un investimento molto importante, e ora i tifosi lo vogliono edere in campo.

La Juventus alla fine ha preso Arthur. Il mediano brasiliano di 23 anni ha convinto la dirigenza del club italiano all’investimento importante per prelevarlo dal Barcellona. Un acquisto senza dubbio interessante, con il club bianconero che dopo aver preso CR7 dal Real Madrid compra un altro pezzo pregiato di una spagnola tra le più forti del mondo. Stando al comunicato ufficiale pubblicato dal Barca, i bianconeri hanno versato nelle casse iberiche 72 milioni di euro immediatamente. A questi bisogna aggiungerne altri 10, il cui pagamento però è da tenersi in seguito a delle condizioni prestabilite che devono verificarsi. Potenzialmente, quindi, il trasferimento potrebbe costare un totale di 82 milioni di euro. Per ora, però, Arthur è della Juventus. A comunicarlo è proprio il Barcellona con una nota ufficiale.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, UFFICIALE: rinnovano due stelle!