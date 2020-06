Diletta Leotta , gli shorts neri sono cortissimi: gambe super allo stadio San Siro. La bellissima showgirl ha condiviso scatti mozzafiato su Instagram

Diletta Leotta è ripartita alla grande come il calcio giocato della Serie A. Tra un posticipo della sera e un anticipo del pomeriggio, la bellissima showgirl catanese sta girando gli stadi deserti di tutta Italia. Ieri in compagnia dell’inseparabile Federico Balzaretti, la conduttrice di Dazn era a San Siro per Milan Roma.

Lei stessa ha deciso di immortalare il momento con un paio di scatti davvero mozzafiato, condivisi su Instagram e accompagnati dalla didascalia esplicativa: “Vita da stadio”.

Diletta Leotta , gli shorts neri sono cortissimi: gambe super

I pre e i post partita di Dazn sono ormai a suo completo appannaggio. Da vera professionista, Diletta prepara sempre nei dettagli la scaletta delle sue trasmissioni e collegamenti. La stessa cosa è avvenuta ieri per il big math della ventottesima giornata di Serie A tra Milan e Roma, con la vittoria dei rossoneri per 2-0.

E come di consueto anche il look non viene lasciato al caso. Shorts neri davvero mini e cosce abbronzate al vento, seduta sui gradini dello “Scala del calcio” milanese. Ovviamente il post ha riscosso la solita valanga di commenti entusiasti da parte dei milioni di ammiratori che la seguono sui social. Alcuni sono davvero simpatici.

