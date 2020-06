Coronavirus, a prendere parola sull’attuale situazione è il direttore generale dell’Oms, che lancia un messaggio tutt’altro che incoraggiante: “Temiamo il peggio”.

Le parole del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esprimono preoccupazione circa l’attuale situazione legata al Coronavirus. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, il direttore si è dimostrato preoccupato principalmente per le divisioni e la “politicizzazione” del virus: “Un mondo diviso aiuta il virus a diffondersi”.

Nel corso della consueta conferenza a tema Covid-19, Ghebreyesus ha fatto sapere che l’Oms, sin dall’inizio, ha chiesto di restare uniti evitando le politicizzazioni della situazione. Proprio perché il virus ha espresso una rapida espansione e può sfruttare le divisioni tra i Paesi, l’unione è più che mai importante.

Leggi anche >>> Coronavirus, il primo vaccino arriva dalla Cina: sarà riservato ai militari

Coronavirus: l’appello dell’Oms non è incoraggiante

Come Tedros Adhanom Ghebreyesus ha fatto sapere attraverso le sue parole, riportate da Ansa, il messaggio di preoccupazione e di allerta non è indirizzato a un singolo Paese nello specifico. Si tratta, piuttosto, di un messaggio che riguarda “tutto il mondo”.

Nel frattempo, in base ai dati che ci restituisce la John Hopkins University, i casi, in tutto il mondo, hanno superato i 10 milioni, raggiungendo quota 10.195.680. A guidare questa particolare, quanto triste, classifica, sono gli Usa. Il Paese conta, ad oggi, 2.562.921 casi, con 125.927 morti. Alle spalle degli Stati Uniti c’è il Brasile, che con le ultime impennate ha superato il milione, raggiungendo quota 1.34.143 casi. I morti, in Brasile, sono 57. 622. La Russia, al terzo posto, fortunatamente conta molti meno morti: 9.152. Tuttavia, i casi totali hanno raggiunto quota 640.246.

L’Italia, dopo l’ultimo bollettino ufficiale della protezione civile, con 126 casi positivi nelle ultime 24 ore, conta ad oggi 240.436 casi totali.

Potrebbe interessarti anche: Oms, Guerra:”Coronavirus come la Spagnola, nuova risalita da settembre”

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24