Scoppia di nuovo l’allarme Coronavirus in Corea del Sud, con un nuovo incremento di casi. Segnali incoraggianti dal Brasile, preoccupano invece Cile e Perù.

L’incubo sembrava passato ed invece il Coronavirus torna a far paura in Corea del Sud. Infatti nella capitale, Seul, c’è stato un nuovo incremento dei casi giornalieri, situazione che preoccupa il paese. Infatti proprio nella giornata di ieri, come ha annunciato il Ministro della Salute coreano, ci sono stati 42 nuovi casi di Covid-19, con infezioni che continuano a crescere soprattutto nella Capitale.

Così tornano nei pensieri dei capi di stato coreani, l’imposizione di restrizioni più forti, addirittura si pensa ad una nuova quarantena. Dei quarantadue casi registrati ieri, ben 24 sono di Seul. Infatti sia nella capitale, che nelle vicinanze, si è avuto l’epicentro dell’epidemia Coronavirus in Corea del Sud. Sarà difficile per il governo coreano tattenere questa nuova ondata, anche perchè la maggior parte della popolazione vive o nella capitale o nelle zone limitrofe.

Coronavirus, paura in Corea ma migliora in Brasile: la situazione in Sud America

Ma se da una parte del mondo cresce la preoccupazione, dall’altra finalmente si iniziano a vedere i miglioramenti. Infatti dopo aver raggiunto il picco dei contagi, torna a respirare il Brasile. Infatti nel paese sudamericano cala il numero dei morti giornalieri, con 552 decessi nella giornata di ieri. Ad oggi il totale dei casi nel paese governato da Jair Bolsonaro è di 1.344.143, con un incremento di 30mila nuovi casi rispetto ai ieri.

Adesso, però, nell’America Latina preoccupa la situazione di Cile e Perù. Infatti in un paese piccolo come il Perù ci sono già 279.419 casi totali, tra cui 9.317 decessi. Situazione molto simile quella del Cile, in cui i casi di contagio in totale sono 271.982, mentre i decessi hanno raggiunto quota 5.509.

Così i due paesi stanno cercando in tutti i modi di contenere l’epidemia, mettendo il paese al sicuro con il lockdown. Un’ulteriore esplosione del Coronavirus qui, non lascerebbe scampo allo sviluppo dei due paese, che a differenza del Brasile non sono molto potenti dal punto di vista economico.

