Carola Rackete, pesante accusa all’UE: “Vogliono che i migranti affoghino, per scoraggiare le partenze dall’Africa”. La comandante tedesca torna a parlare a un anno dai fatti di Lampedusa

A distanza di un anno dai fatti di Lampedusa, Carola Rackete torna a parlare e lo fa lanciando una pesante polemica. La giovane comandante della Sea Watch 3 ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa tedesca Dpa. Nel suo grido di denuncia viene tirata in ballo direttamente l’Unione Europea e i suoi vertici politici rei di aver lasciato morire molti migranti nel Mar Mediterraneo nel corso degli ultimi 12 mesi. Il “vergognoso bilancio” delle vittime dei nostri mari, sono a detta della Rackete una macchia indelebile per chi governa il nostro continente. Da quel 29 giugno 2019, quando la Sea Watch 3 sbarcò a Lampedusa senza autorizzazione, nulla è cambiato. La controversia con Salvini, che aveva impedito l’attracco, ha avuto strascichi anche a livello europeo, ma il soccorso dei migranti è rimasto lacunoso e privo di strategia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Agrigento, migranti umiliati: poliziotto sollevato dall’incarico

Carola Rackete, pesante accusa all’UE: “Vogliono che i migranti affoghino”

I flussi migratori non sembrano subire interruzione, anche dopo la pandemia di Covid-19, e l’Unione Europea non sta ponendo rimedio. Secondo Carola Rackete, però, questo accadrebbe per un motivo preciso. Una strategia voluta dal Vecchio Continente per scoraggiare le persone a partire.

“Sperano che i migranti affoghino per limitare nuove partenze“.

Un attacco indirizzato a diversi Stati europei, tra i quali Italia, Spagna, Malta, Olanda e Germania. Questi Paesi: “Continuano a impedire e a sorvegliare le missioni marittime e aeree, creando una situazione insostenibile“.

Secondo la Rackete il trend è in netto peggioramento e con questo approccio non si può che prevedere un triste futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, focolaio sulla nave dei migranti salvati dalla Sea Watch: 28 positivi