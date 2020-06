Addio a Luciano Rondinella, cantante e attore napoletano: aveva 86 anni. Recitò al fianco del grande Vittorio De Sica ne “L’oro di Napoli”

E’ scomparso ieri sera Luciano Rondinella, noto attore e cantante napoletano fin dagli anni ’50. Aveva 86 anni. A comunicare la notizia è stata la figlia Clelia.

Rondinella ha ricoperto un ruolo importante sia nel mondo del cinema che in quello della musica, dove è stato anche impresario e promotore. Era nato in una famiglia di teatranti e musicisti napoletani, proseguendo la tradizione dei parenti più stretti. La madre, Maria Sportelli, era la figlia di Giacomo e sorella dell’attore Franco, padre Francesco ′Ciccillo′ Rondinella, mentre suo fratello era Giacomo Rondinella, anch’egli attore e scomparso nel 2015.

Luciano Rondinella aveva iniziato a cantare nella sua parrocchia a Napoli, unendosi al coro in tenera età. A soli 17 anni, nel 1950 arrivò il debutto come cantante popolare, seguito nel 1954 da quello come attore.

Uno dei primissimi film interpretati fu probabilmente anche il più famoso, ovvero “L’oro di Napoli”, al fianco del grande Vittorio De Sica.

La popolarità arrivò poco dopo, con il Festival di Napoli del 1959, con la canzone ′Primmavera‘.

La carriera canora proseguì a gonfie vele con il successo l’anno seguente del Festival Internazionale di Firenze (con ‘Rondini fiorentine‘) e nel 1961 è arrivato in finale a Canzonissima, debuttando anche a Sanremo insieme a Edoardo Vianello.

Negli anni ’70 è iniziata la seconda fase della sua carriera, quando è diventata operatore, produttore e organizzatore. Ha aperto lo storico negozio “Top Music” al Vomero di Napoli, impegnandosi anche per la rinascita del teatro Bellini. La carriera da imprenditore proseguì nel 1992 con l’apertura del “Girulà“, un bistrò molto popolare nella zona.

Lascia tre figlie che sono anch’esse nel mondo dello spettacolo. Clelia è un’attrice, Amelia e Francesca hanno formato un duetto, “Le Rondinella“.

