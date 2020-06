Ancra una volta WhatsApp è pronto ad aggiornarsi e stavolta farà tornare una vecchia funzione. Stiamo parlando di Camera: scopriamo come funziona.

Continua ad evolversi sempre di più WhatsApp, l’applicazione di messaggistica, che negli ultimi mesi ha aggiunto più di una funzione diversa per tenere a bada la concorrenza. Con il nuovo aaggiornamento, l’app punta a far tornare una vecchia funzione, cancellata oramai un bel pò di tempo fa.

Infatti l’app della Silicon Valley è pronta a lanciare l’aggiornamento versione 2.20.194.11, alla Beta su Android. Con questo nuovissimo aggiornamento è pronta a tornare anche una delle funzioni più amate degli utenti, stiamo parlando di “Camera“. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli del ritorno della vecchia funzione, scoprendo cos’è e come funziona.

WhatsApp, torna la funzione camera: una scorciatoia utile e pratica

Così in poco più di un paio di settimane, WhatsApp lancia un nuovo aggiornamento sulla versione Beta per Android. Infatti con il nuovo aggiormento tornerà la funzione Camera. Sarà possibile trovare la “nuova” funzione in alto a destra, cliccando sulla graffetta.

L’icona, in precedenza, era stata momentaneamente eliminata per far spazio alla funzione “Stanza“, utile per le videochiamate fino a 50 utenti. Torna così la scorciatoia “Camera“, utile specialmente per accedere alla fotocamera direttamente dall’app.

Ancora una volta, così, gli sviluppatori sono stati a sentire le lamentele online degli utenti, che hanno richiesto a gran voce il ritorno della funzione. Nonostante il nuovo aggiornamento, non sono pochi gli utenti che hanno riscontrato alcune problematiche. Infatti in molti hanno fatto notare agli sviluppatori alcuni problemi con notifiche di ricezione e lettura dei messaggi, specialmente nei gruppi. L’app però già sta lavorando sul bug ed è pronto a risolverlo.

Al momento l’aggiornamento sarà disponibile solamente per Android. Per installarlo è semplice: basterà cercare WhatsApp nel PlayStore, cliccare sull’Icona e poi cliccare nuovamente su Aggiorna e nel giro di 30 secondi l’applicazione sarà aggiornata.

L.P.

Per altre notizie sul mondo della Tecnologia, CLICCA QUI !