Visti i recenti successi, Sky ha deciso di rinnovare ancora una volta l’iniziativa del Primafila Day: annunciata la data in cui i clienti potranno noleggiare gratuitamente un film.

Sky ha annunciato la data del prossimo Primafila Day: oggi, domenica 28 giugno, tutti i clienti che dispongono dell’abbonamento a Cinema, Sport e Calcio, potranno noleggiare, in via del tutto gratuita, un film a scelta nell’intero catalogo di Primafila Cinema.

Come lo stesso sito ufficiale di Sky ha annunciato, i clienti di Sky Cinema a cui è riservato lo sconto di 1 euro, avranno comunque diritto allo sconto loro riservato.

Inizialmente, il colosso della televisione aveva annunciato la novità dei Primafila Days per il solo mese di maggio. La scelta ricadeva sul fatto che la situazione emergenziale aveva costretto i clienti a rimanere a casa. Vista poi la grande affluenza e il grande successo dell’iniziativa, Sky ha deciso, di volta in volta, di rinnovare l’offerta.

28 giugno: è ancora Primafila Day!

Come di consueto, Sky ha chiarito le modalità attraverso cui si può noleggiare il film scelto. Tutti i clienti che vorranno usufruire dell’offerta, riceveranno uno sconto di 5 euro sull’abbonamento. Lo sconto sarà visibile sulla prima fattura a disposizione.

Una domanda che spesso i clienti si pongono è se lo sconto di 5 euro viene riconosciuto anche se il film scelto costa meno di quella cifra. Ancora una volta, Sky fa chiarezza e dichiara che lo sconto in abbonamento viene riconosciuto indipendentemente dal prezzo del film scelto. Ma, attenzione, lo sconto in questione non è applicabile sui film a prezzo totalmente scontato.

Sky tiene ancora una volta a precisare che se un cliente ha noleggiato un film durante lo scorso Primafila Day, ovvero quello del 14 giugno, potrà noleggiare un film, a titolo gratuito, anche in quello odierno. I due sconti saranno dunque riconosciuti sulla prima fattura utile.

