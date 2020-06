Pietro Taricone, primo grande personaggio lanciato dall’edizione di esordio del Grande Fratello, è morto dieci anni fa durante un lancio con i paracadute

Il 28 giugno 2010, a causa di un incidente col paracadute, i giornali annunciarono la morte di Pietro Taricone, uno dei personaggi più amati dello spettacolo lanciato dalla prima edizione del Grande Fratello. ‘O guerriero, questo il soprannome che si era guadagnato durante il reality show di Canale 5 è scomparso mentre seguiva una delle sue grandi passioni. Durante il lancio il suo paracadute si avvitò e dopo una pericolosissima virata Taricone si schiantò al suolo. Venne immediatamente trasportato all’ospedale di Terni ma dov’è spirato 24 ore dopo a causa delle fratture e del grave trauma riportato.

Pietro Taricone dal Grande Fratello all’amore con Kasia Smutniak

Pietro Taricone fu uno dei primi personaggi lanciati dall’edizione di esordio del Grande Fratello. Apprezzato per la sua schiettezza e per i modi non certo studiati entrò molto presto nel cuore del pubblico. Dopo l’esperienza a Canale 5 il suo fisico modellato dalle arti marziali lo ha fatto approdare al mondo del cinema e della tv. Sul grande schermo, tra gli altri, ha lavorato con registi come Gabriele Muccino in Ricordati di me e Marco Risi in Maradona – La mano de Dios. Proprio durante le sue esperienze cinematografiche ha incontrato Kasia Smutniak che diventerà la sua compagna e gli regalerà la gioia della paternità con Sophie. Proprio l’attrice è ancora oggi impegnata a tenere viva la memoria del compagno con la fondazione Pietro Taricone Onlus che dal 2011 si occupa di progetti a favori dei bambini disagiati.

