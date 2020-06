Il posticipo della 28esima giornata di Serie A vede protagonisti Parma ed Inter. Andiamo a vedere dove sarà possibile assistere al match del Tardini.

Il posticipo della 28esima giornata di Serie A, vede impegnata all’Ennio Tardini l’Inter di Antonio Conte contro i padroni di casa del Parma. Un match importantissimo per entrambe le comapagini, tra i nerazzurri costretti a vincere per tenere viva la rincorsa allo scudetto ed il Parma che con una vittoria riuscirebbe a restare incollato al Napoli per l’Europa League.

L’Inter di Lukaku e compagni, dopo aver conquistato una bella vittoria contro la Sampdoria, è incappato in un clamoroso pareggio contro il Sassuolo. Una partita rocambolesca, finita con il punteggio di 3-3, che ha visto i nerazzurri farsi rimontare per ben due volte. Clamorosa, poi, la rete sbagliata a porta vuota da Gagliardini nei minuti di recuper. A Parma così, l’Inter proverà a riscattarsi, contro una delle sorprese del campionato.

Infatti il Parma sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative e sta riuscendo a tenere vivo il sogno Europa League. I crociati, dopo aver pareggiato contro il Torino al ritorno sui campi da gioco, sono riusciti ad ottenre un’entusiasmante vittoria contro il Genoa. Protagonista assoluto il centravanti danese Andreas Cornelius, autore di una tripletta. Così mister D’Aversa si affiderà ancora una volta al suo bomber per provare a sgambettare i nerazzurri.

Parma-Inter, dove vedere il match: Sky o Dazn?

Il posticipo della 28esima giornata tra Parma ed Inter sarà offerto da Sky. La televisione di Murdoch offrirà la partita sui canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite).

Per gli abbonati alla televisione pay-per-view, sarà possibile acceedere alla piattaforma streaming SkyGo gratuitamente. Accedendo al servizio in streaming sarà possibile assistere al match anche su pc, smartphone e tablet.

Inoltre tutti i match offerti da Sky, saranno proposti anche sulla piattaforma streaming NowTv. Ricordiamo che la piattaforma affiliata al colosso di Murdoch offre un mese di prova gratuito, in cui sarà possibile assistere anche ai match di Serie A. Una volta scaduto il mese starà all’utente decidere se sottoscrivere o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

L.P.

