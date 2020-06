Parma-Inter 1-2: highlights, voti e tabellino della partita che ha chiuso la 28esima giornata del campionato di Serie A appena terminata

Parma-Inter 1-2: per 80 minuti gara perfetta degli emiliani che però hanno pagato cari un errore e i nervi saltati a Kucka. Eppure fino ad allora la squadra di Roberto D’Aversa aveva imbrigliato i nerazzzurri. Vantaggio con il solito Gervinho, su lancio millimetrico di Kulusevski, e gestione di palla intelligentissima.

Antonio Conte, in tribuna per squalifica, le prova tutte e alla fine la sorte è dalla sua. Trova il pari con de Vrji e Kucka si fa buttare fuori per proteste. Poi poco dopo Moses centra per Bastoni assolutamente libero e il raddoppio è una formalità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan-Roma 2-0: highlights, voti e tabellino

Parma-Inter 1-2: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 15′ Gervinho (P), 84′ De Vrij (I), 87′ Bastoni (I)

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Laurini 6.5 (85′ Darmian sv), Dermaku 6, Alves 6, Gagliolo 5.5 (46′ Pezzella 6); Kucka 4, Scozzarella 5.5 (54′ Hernani 6), Kurtic 6; Kulusevski 7, Cornelius 6.5, Gervinho 7 (85′ Brugman sv). All.: D’Aversa 6.5.

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Godin 6 (74′ Bastoni 6.5), de Vrij 6, D’Ambrosio 5.5; Candreva 5.5 (68′ Young sv), Barella 6, Gagliardini 5, Biraghi 5.5 (68′ Moses 6); Eriksen 5 (68′ Sanchez 5); Lukaku 6, Lautaro 6.5. All.: Stellini 6 (Conte squalificato).

AMMONITI: Dermaku, Lautaro, Gagliardini, Kucka, Godin

ESPULSI: Berni (I) Kucka (P)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Parma-Inter >>>