Alle 17:15 andrà in scena il match tra Milan e Roma, due squadre con l’obiettivo di conquistare l’Europa. Andiamo a vedere dove assistere al match.

Due squadre che puntano all’Europa, il Milan che al momento punta all’ultimo obiettivo stagionale, l’Europa League, e la Roma che ha ancora vivo il sogno Champions League. Le due compagini, sono tornate in campo dal Coronavirus con una vittoria e sono pronte a continuare il trend positivo.

Il Milan di Pioli, infatti, dopo aver fallito la semifinale di Coppa Italia, ha conquistato una vittoria soddisfacente contro il Lecce con un tondo 1-4. Gli uomini del tecnico emiliano hanno ritrovato in Ante Rebic il faro dell’attacco, oltre che una stabilità a centrocampo con la coppia Bennacer-Kessie. Adesso sono pronti a tornare a San Siro affrontando la divertente Roma di Fonseca.

Dall’altra parte ci sono proprio i giallorossi, che nonostante le numerose assenze sono riusciti a conquistare un’importante vittoria in rimonta contro la Sampdoria. A firmare il successo sui blucerchiati ci ha pensato un dominante Edin Dzeko, che adesso è a ben 14 reti in campionato, conditi da 4 assistenze. Sarà importantissimo per la Roma trovare la vittoria per provare ad accorciare sull’Atalanta, quarta in classifica, a sei punti di distanza.

Milan-Roma, dove seguire il match: Sky o Dazn?

Sarà possibile assistere al match di San Siro tra Milan e Roma solamente sulla piattaforma tedesca Dazn. La piattaforma di streaming da oramai due anni, si divide le partite di Serie A con il colosso Sky. Ancora una volta il match di primo pomeriggio sarà trasmesso dal servizio in streaming.

Per chi non è ancora abbonato, sarà possibile assistere al match gratuitamente, attivando il mese di prova. Una volta scaduto il mese gratuito, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento.

Il servizio ha un prezzo accessibile a tutti, a solamente 9,99€ al mese. Una votla attivato l’abbonamento sarà possibile collegarsi a Dazn su ogni device: smart Tv, smartphone e laptop, basterà solamente scaricare l’applicazione o accedere al sito con le proprie credenziali.

L.P.

Per altre notizie sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !