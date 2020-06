Secondo le previsioni meteo sarà una domenica segnata dal caldo estremo, a causa di una fiammata africana. Occhio a lunedì, dove tutto potrebbe cambiare.

Non si arresta il percorso dell’anticiclone africano, che nei prossimi giorni è pronto a conquistare tutto il mediterraneo. Ovviamente con il suo arrivo il clima diventerà rovente, come abbiamo potuto notare anche in Italia. Un effetto devastante che ha portato le temperature a superare già i 35° anche nella penisola.

Così secondo tutte le previsioni meteo, anche questa domenica si aprirà nel segno del caldo a causa di una nuova ed improvvisa fiammata africana. Avremo quindi una fase segnata da una: forte stabilità atmosferica su gran parte della penisola. Ma attenzione, perche non sarà così in tutta Italia. Infatti in serata occchio ai settori alpini. Infatti potrebbero spuntare improvvise piogge su Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Precipitazioni che cadranno prettamente sui rilievi e non arriveranno in pianura.

Meteo, domenica segnata dal gran caldo: schizzano i valori termici

Come abbiamo ampiamente anticipato, avremo un meteo segnato dall’anticiclone africano durante questa giornata di domenica. Il bel tempo esploderà su tutta la penisola, ma occhio alle improvvise precipitazioni che cadranno sulle vette alpine. Andiamo quindi ad osservare che tempo farà sulla penisola durante questa domenica, analizzando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un meteo contrassegnato da una forte stabilità atmosferica. Il sole scalderà le lunghe discese pianeggianti, mentre invece sulle vette delle Alpi, qualche nube di troppo porterà improvvisi temporali in serata. Nonostante questo break di piogge sulle Alpi, le temperature tornano ad aumentare con massime tra i 29 ed i 34 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una domenica dal sapore estivo. Infatti il bel tempo coinvolgerà il settore centrale durante tutto l’arco della giornata, con cieli sereni su coste e pianure. Alle prime ore del mattino, qualche acquazzone potrebbe bagnare le cime Appenniniche. Anche qui le temperature faranno registrare un lieve rialzo, con massime che andranno dai 29 ai 34 gradi.

Infine le regioni del Sud Italia, saranno caratterizzate da una giornata di pieno sole. Infatti il rovente ciclone africano è pronto a dilagare nel settore meridionale, portando la calura a livelli estremi. Sulle cime delle montagne, qualche nuvola di troppo non impensierirà il clima. Inoltre le temperature qui rimarranno stabili, con massime che oscilleranno dai 28 ai 33 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !