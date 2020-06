La Madonna apparsa a Napoli, in queste ore l’immagine sta facendo il giro del web e non solo, destando grande sorpresa tra le persone e non solo.

Madonna apparsa a Napoli, è questa la frase che in questi minuti sta impazzando sui social network e non solo. Oggi, per l’ennesima volta infatti, ci sarebbe stata la conferma di una visione, se così la si può definire, che ha coinvolto i fedeli di un piccolo comune nel napoletano. Siamo a Saviano, precisamente nella Chiesa Maria SS. dell’Annunziata.

Una parrocchia molto antica, che è il cuore pulsante di tutti i fedeli della zona. Proprio lì, da diversi giorni, i fedeli assistono nel primo pomeriggio a quella che hanno definito come l’apparizione della Madonna. La Santissima apparirebbe verso le 16 tutti i giorni sulla parete interna della struttura, con la sagoma tagliata di traverso.

La Madonna “apparsa” a Napoli, il parroco non ci crede: “Chi è maturo non

Le fotografie stanno facendo il giro del web, le persone sono già in visibilio. Per i fedeli presenti, si legge, ciò sarebbe in modo per rassicurare tutti dopo i dolori del COVID-19. Il sindaco della città ha già affermato che quella è senza dubbio un’apparizione e che tutto il Paese è felice e sbigottito da questo dono di cui sono stati fatti testimoni.

Il prete della parrocchia ha però cercato di infondere un po’ di calma ai fedeli e non solo. Secondo lui, infatti, è soltanto il sole che si riflette in una vetrata e proietta questa ombra azzurrina sulla parete. “Chi è maturo nella Fede non è alla ricerca di segni”, conclude.

