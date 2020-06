Libia, le mine anti-uomo lasciate nel quartiere a sud di Tripoli avrebbero causato oltre 100 tra morti e feriti: la denuncia dell’Onu

Da qualche tempo, i combattimenti al confine di Tripoli sono terminati. Le truppe del generale Khalifa Haftar si sono ritirate, lasciando i quartieri a sud della capitale libica. Nel corso del conflitto, tra le armi maggiormente utilizzate vi erano le mine anti-uomo.

Queste, anche una volta terminati i combattimenti al confine, sono rimaste lì per diverso tempo. Secondo quanto denunciato dal governo d’unità nazionale libico, dall’Unsmil (l’Onu nel paese africano) e dall’Ong Human Rights Watch avrebbero causato oltre 100 morti e feriti, compresi anche molti civili che passavano di lì per caso.

Onu, la denuncia: “A Tripoli, mine hanno causato oltre 100 morti”

“I combattimenti sono finiti a inizio giugno, ma le mine sono rimaste là” si legge in un comunicato dell’Unsmil: “Queste, poste a ridosso delle abitazioni, hanno causato almeno 100 morti e feriti“. Sarà compito del governo locale, ora, far partire una missione per individuare e rimuovere eventuali altri ordigni esplosivi rimasti incustoditi in vicinanza del centro abitato.

