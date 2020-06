Gay e trans, l’odio adesso diventa ufficialmente un reato. Il testo sarà depositato martedì in Camera e amplierà la già presente ‘legge Mancino’ che punisce altri tipi di discriminazione.

Odiare i gay e trans, e aggredirli verbalmente o fisicamente, sta per diventare ufficialmente un reato. Il testo, come riferisce La Repubblica oggi in edicola, è infatti già pronto e verrà depositato martedì alla Camera dove la legge contro l’omotransfobia approderà finalmente in aula.

Gay e trans, pena per le discriminazioni

E’ Alessandro Zan del Pd l’autore del trattato, il quale va ad ampliare l’attuale ‘legge Mancino’ che già punisce severamente le discriminazioni per motivi razziali, etnici o religiosi. Adesso chi discriminerà le persone Lgbt rischierà fino a 4 anni.

“In Parlamento c’è una maggioranza compatta decisa ad approvare la legge con la consapevolezza che in Italia esiste un serio problema di razzismo verso omosessuali e transessuali. Ma la novità di questo testo è l’introduzione del reato di “misoginia”, ossia di odio contro le donne”, ha poi spiegato Zan.

Ma il politico sottolinea che “nella legge non viene in alcun modo punita la libertà di opinione, ma l’odio contro le persone omosessuali e transessuali”. E di casi del genere, purtroppo, se ne registrano di settimana in settimana. Gli ultimi due episodi sono avvenuti pochi giorni fa, con una trans gettata dalle scale del suo palazzo e una coppia gay aggredita in strada per il proprio orientamento sessuale.

