Coronavirus, Walter Ricciardi traccia il percorso per evitare una seconda ondata letale. Frontiere parzialmente chiuse, prevenzione e non solo: ecco come evitare il peggio in Italia.

Giusto riaprire le frontiere, ma solo nei confronti dei Paesi che sono riusciti a gestire l’emergenza coronavirus. E’ questo, di fatto, quanto indicato dal dottor Walter Ricciardi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Coronavirus, i Paesi a cui chiudere le frontiere

Intervistato da La Repubblica oggi in edicola, l’esperto ha tracciato la strada per quanto riguarda le frontiere europee. E il suo discorso è chiaro: aprire verso chi ha una situazione epidemiologica simile e ormai contenuta come la nostra, chiudere a quei Paesi a rischio collasso come Stati Uniti e Brasile.

Via libera per chi invece ha superato il peggio e ora vive una situazione sotto controllo: “La Cina – riferisce – ha fatto una strategia di contenimento mentre gli Usa hanno lasciato dilagare l’epidemia e in alcuni casi allentato misure di contenimento, peraltro blande, prima che la curva epidemica si appiattisse. Ci sono stati Usa in piena crescita esponenziale dei contagi”.

Il bilancio, spiega l’esperto, è bisettimanale. Dunque la decisione può variare ogni 14 giorni, a seconda della flessione che la curva epidemiologica prende in determinati Paesi sotto osservazione. Nel frattempo c’è ottimismo da parte di Ricciardi a proposito di un’eventuale seconda ondata.

Ecco quanto riferito in merito: “Nel nostro caso dobbiamo evitare che una seconda ondata diventi come la prima e abbiamo tutti gli strumenti per farlo: ci dobbiamo comportare bene, osservando il distanziamento e le mascherine perché il virus circola ancora. Se poi siamo in grado di tracciarlo, intercettando chi si infetta, non abbiamo davanti scenari apocalittici”.

