L’Università di Princeton così ha deciso di cancellare il nome dell’ex presidente Wilson, in seguito alle proteste dopo il caso Floyd. Scopriamo il perchè.

Il Caso George Floyd ha scosso la coscienza del popolo americano, che da oramai più di un mese sta lottando per i diritti umani e per l’uguaglianza. Così in molti si sono uniti al sentimento di opposizione nei confronti di una piaga sociale come il razzismo. Nella giornata di ieri abbiamo visto la decisione di Coca Cola, che boicotterà per un mese i social a causa delle loro dubbie posizioni contro i razzismo.

Oggi, invece, andiamo a vedere il caso dell’Università di Princeton, che ha eliminato uno dei suoi simboli perchè associabile a campagne politiche razziste. Infatti l’ateneo della Ivy League ha cancellato il nome dell’ex presidente Woodrow Wilson. Il personaggio storico fu il 28esimo presidente americano, dal 1913 al 1921. Nonostante un Nobel per la pace, Princeton ritiene che il suo nome non sia appropriato a rappresentare una delle università più antiche degli Usa.

Infatti Princeton è il quarto ateneo più antico degli Stati Uniti, dopo Harvard, William & Mary e Yale.

L’Università di Princeton in primo piano contro il razzismo: eliminato il nome di Wilson

A riportare la clamorosa novità ci ha pensato proprio il rettore dell’Università di Princeton, Christopher L. Eisgruber. Il rettore infatti ha lanciato sul New York Times l’indiscrezione, decisione arrivata dopo quella della Monmouth University, con sede a West Long Branch sempre nel New Jersey. Infatti proprio la Monmouth, il mese scorso, aveva preso la stessa decisione.

Il rettore Eisgruber ha ribadito che la figura di Wilson è inappropriata per l’università, anche a causa delle sue visioni razziste. Infine il rettore ha ricordato l’impegno nel sociale dell’università, che da sempre si schiera in prima linea contro il razzismo.

Eppure Wilson, nonostante le sue politiche, era riuscito ad ottenere un premio Nobel per la pace per il suo progetto intento a promuovere la stabilità europea e la pace. Allo stesso tempo, però, Wilson è stato anche promotore della segregazione razziale e dell’imperialismo statunitense su nazioni deboli come Messico, Nicaragua, Haiti, Panama, Cuba e Repubblica Dominicana. Così l’università ha deciso di accellerare il processo di cancellazione del suo nome.

