Bambino aiuta sorella disabile, un video che sta facendo intenerire tantissime persone e che ci fa riflettere ancora una volta sulla vita.

Un video che sta facendo davvero commuovere il web e che ha sta iniziando ad essere condiviso da tantissime persone. Le immagini vengono da Plymouth, in provincia di Davon, nell’Inghilterra del Sud. Nelle immagini ci sono un fratello ed una sorella uniti da un legame che la maggior parte di chi ha un fratello o una sorella senza dubbio gli invidierà.

I due infatti stanno benissimo insieme, e il più piccolo riesce ad interagire con la sorella senza vedere niente che non vada in lei, anzi. Le sue problematicità diventano per lui occasioni in cui esprime il proprio amore, non ostacoli davanti a quali fermarsi.

Bambino aiuta sorella disabile, è il suo primo canestro – VIDEO

Come si vede nel video, il piccolino ha deciso di aiutare la sorella a segnare un canestro. Uno sport molto amato e seguito, ma senza dubbio impossibile per lei, che è bloccata su una sedia a rotelle, con spasmi ed impossibilità di coordinazione.

Il piccino abbassa il canestro al livello della carrozzina e, dopo qualche sforzo ed un po’ di pazienza, la sorella maggiore riesce finalmente a mettere dentro la palla. E’ il suo primo canestro e questo lo si vede dall’esultanza del piccolo e del padre, che fiero filma tutta, per farci partecipi del miracolo della vita.