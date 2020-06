Alessia Marcuzzi ha dato per l’ennesima volta prova della sua incredibile bellezza con un costumino da spiaggia che sta lasciando tutti a bocca aperta.

Alessia Marcuzzi è senza ombra di dubbio una delle donne più amate dagli italiani. Made in Italy, madre ed ormai veterana dell’intrattenimento, la bionda ed altissima ragazza fa impazzire gli uomini da decenni. Presentatrice televisiva da anni, fino a poco tempo fa, prima del COVID-19, insieme a Nicola Favino conduceva Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1 due volte a settimana. Ex protagonista del Grande Fratello, la bionda di Roma è stata un’importantissima modella e, anni dopo, non ha ancora perso la sua linea e le sue forme più procaci.

Classe 1972, è ancora oggi in grado di far girare la testa a tantissime persone. E lo sta facendo proprio in questi minuti, con una foto che sta stupendo tutti. Poco dopo, poi, ancora un’altra foto, che forse fa sognare ancora più della precedente.

Alessia Marcuzzi non si contiene, décolleté esplosivo – VIDEO

Alessia Marcuzzi si trova in questo momento a mare, come dimostrano le immagini pubblicate pochi minuti fa sui social network.Un’immagine pubblicata pochissimi minuti fa sul suo account Instagram ufficiale. La donna prima si riprende per intero, partendo dalla testa ed arrivando ai piedi, facendo così vedere il costumino che sta indossando in questo momento.

Il sole colpisce la sua belle, ed aumenta l’aura di bellezza che la circonda. Poi in un’altra immagine l’inquadratura si sposta in alto. A scattarla è una sua amica, mentre lei si tiene le mani in faccia e ride. Una bellezza davvero incredibile, che continua a colpire anche a 48 anni.

