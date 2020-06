Youtube si prepara ad un grande aggiornamento: con gli occhi puntati al nuovo social Tik Tok, il colosso dello streaming avvia i test per una nuova funzione.

Youtube: iniziati i test per una nuova importantissima funzione, quella che darà la possibilità di registrare e pubblicare brevi filmati, di 15 secondi. Come riporta Prima Comunicazione Online, si tratta di “Shorts” e, sulla scia di Tik Tok, il nuovo social incentrato su questa funzione, Youtube si prepara alla sfida.

In realtà, da quanto si apprende, l’indiscrezione era iniziata a circolare già diverso tempo fa. Ora, finalmente, è arrivato l’annuncio, e Shorts sarà messo a disposizione di tutti gli utenti nell’arco di un anno.

Youtube: come funzionerà la nuova funzione simile a Tik Tok

Nell’annunciare questa importante novità, Youtube ha deciso di uniformarsi alle funzioni lanciate dal nuovo social Tik Tok, che sta avendo molto successo tra gli utenti. Come riporta Prima Comunicazione Online, è lo stesso Youtube ad aver spiegato come funzionerà Shorts: gli utenti potranno dunque registrare brevi video, direttamente dall’applicazione dello Smartphone, e questi saranno poi pubblicati sulla piattaforma come un unico video.

Al momento, i test sono stati effettuati su un numero limitato di utenti, ma non è escluso che nell’arco di breve tempo, sempre più persone potranno utilizzare la novità.

Non solo Youtube: anche altri social stanno “rincorrendo” Tik Tok, da questo punto di vista. Come fa sapere la fonte, anche Instagram ha già avviato i test in Brasile, e da questa settimana anche in Europa, per la produzione di shorts-video. La funzione si chiama Reels. Anche Facebook, da quanto si apprende, sta effettuando i test su “Lasso”, un’app che ha le medesime funzioni.

F.A.