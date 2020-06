Il presidente degli Usa, Donald Trump, ancora una volta contro il suo popolo con il decreto “proteggi monumenti. Tra le pene c’è anche il carcere.

Un nuovo annuncio tramite l’attivissimo profilo Twitter, e Donald Trump lancia un nuovo decreto che proteggerà i monumenti americani dai manifestanti. Come annuncia nel tweet, l’esecutivo servirà a proteggere monumenti, memoriali e le statue a stelle e strisce, un provvedimento necessario per il tycoon dopo che i manifestanti hanno attaccato uno dei suoi personaggi storici preferiti, Andrew Jackson.

Eppure la rabbia dei manifestanti verso simboli razzisti è scoppiata durante le proteste per la morte di George Floyd. Così durante le proteste, oltre a figure storiche Usa, i manifestanti hanno dimostrato il loro disgusto anche verso i colonizzatori europei come Cristoforo Colombo. Un comportamento anche comprensibile, visto che queste figure sono responsabile di genocidi, come quello dei nativi americani, e tratte di schiavi.

Nonostante ciò Trump corre a difesa dei monumenti, promettendo carcere a lungo per chi vandalizza i monumenti. Anzi, secondo alcune indiscrezioni, il tycoon aveva chiesto di ripristinare la statua di un generale confederato, tirato giù durante le proteste.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues – and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

Trump, pronto il decreto per tutelare i monumenti: il carcere come massimo della pena

Così dopo aver annunciato il nuovo emendamento, il presidente del paese più potente al mondo ha annunciato un: “lungo periodo di carcere per chi commette queste azioni fuori legge“. Inoltre negli Usa già esisteva una legge che tutelava i monumenti federali, ma nonostante ciò il tycoon ha provato a rilanciare.

Durante delle interviste a Fox News, alcuni sostenitori del presidente americano avevano richiesto al tycoon al restituzione delle strade. Di tutta risposta Trump ha promesso “vendetta” e “punizioni” per i vandali che abbatono le statue, arrivando a paragonarli addirittura ai terroristi.

Ma il presidente ne ha anche per i suoi stessi sostenitori, invitando i repubblicani ad essere meno “politcally correct“. Infatti per il tycoon anche gli altri esponenti repubblicani devono criticare aspramente tutti i rivoltosi, che da più di un mese stanno popolando le strade americane.

ùInsomma, al momento negli Usa regna il caos, tra un popolo pronto a lottare per i diritti umani e per l’uguaglianza ed un presidente pronto a mettere un bavaglio a tutti coloro che non la pensano come lui.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !