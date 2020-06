Tragico avvenimento a Torino, dove una donna di 46 anni è morta in seguito ad un incendio nella sua abitazione. La 46enne è deceduta per intossicazione.

Una nottata di terrore quella di Torino, dove un incendio ha fatto perdere la vita ad una donna di 46 anni. Infatti la vittima, di nome Eliana Rozio, è deceduta nella sua abitazione in seguito ad un rogo improvviso. Secondo i Vigili del Fuoco giunti sul posto, l’incendio sarebbe scattato a causa del frigorifero.

Infatti un cortocircuito avrebbe appiccato l’incendio che è divampato in casa. Il tutto è accaduto intorno all’una di notte, con il rogo che non ha lasciato scampo alla vittima. Andiamo quindi a ricostruire quanto successo a Torino.

Torino, 46enne muore in seguito ad un incendio: i dettagli

In seguito al rogo sono stati subito avvertiti Vigili del Fuoco e Carabinieri. Giunti tempestivamente sul posto, non c’è stato modo di rianimare la 46enne intossicata, dichairando la morte della povera donna.

I Carabinieri giunti sul posto hanno provato a ricostruire quanto accaduto. Secondo le forze dell’ordine l’incendio si sarebbe autoestinto, ma i fumi sarebbero stati letali per Eliana Rozio che ha perso la vita a causa dei gas tossici scaturiti dal rogo. Il corpo senza vita della 46enne è stato trovato in cucina dai carabinieri.

Nonostante la ricostruzione delle forze dell’ordine, non è ancora chiaro come sia divampato il rogo. Per i Vigili del Fuoco giunti sul posto, l’incendio sarebbe partito da un cortocircuito del frigorifero per poi estinguersi da solo.

