L’unica colpa del barista di Starbucks è quella di far rispettare le regole: una cliente non voleva indossare la mascherina

A causa del Covid-19 in tantissimi Paesi del mondo è stata adottata la politica di indossare le mascherine e del distanziamento sociale per evitare contagi. Se nella maggior parte di questi, non è obbligatorio, le autorità governative si affidano al buon senso dei propri cittadini.

Buon senso che, evidentemente, non tutti adottano. Questa storia piuttosto triste – dal punto di vista morale – proviene direttamente da San Diego, città della California. Lenin Gutierrez un giovane ragazzo americano, barista di Starbucks ha deciso di non servire una donna priva di mascherina.

Lenin Gutierrez vittima di bullismo, la risposta del web

Lenin Gutierrez è stato subito attaccato sui social dalla cliente che, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato una foto del giovane ragazzo ed ha scritto: “Questo è Lenen di Starbucks. Si è rifiutato di servirmi perché non indosso la mascherina. La prossima volta aspetterò la polizia e mi farò portare un certificato medico”. L’atto discriminatorio e di scherno nei confronti del ragazzo è stato subito al centro di discussioni.

Amber Lynn Gilles, l’autrice del post, non è stata presa di mira, ma la risposta del web è stata ancora più sorprendente. Matt Cowan ha voluto organizzare una raccolta fondi tramite GoFundMe per Lenin, giovane ragazzo che prova a guadagnare qualcosina facendo il barista. La solidarietà è cominciata a girare fino a raccogliere circa 52mila euro.

