Ron Jeremy rischia circa 90 anni di carcere. Il famosissimo attore è infatti accusato di atti davvero sconvolgenti, che se confermati farebbero inorridire e non poco l’opinione pubblica.

Ron Jeremy è uno dei pornattori più famosi della storia. L’uomo, che anni fa si autodefinì “basso, grasso e peloso”, guadagnandosi il nome di “porcospino“. Tantissimi sono i film e le clip video che lo ritraggono, dati i decenni di carriera che ha alle spalle. Film, video, filmati brevi e non solo per l’attore statunitense, che ha fatto la storia del suo settore. Ora però si è ritirato, e qualcuno ha deciso di parlare.

O meglio, qualcuna. L’attore dell’intrattenimento per adulti, infatti, è accusato di aver stuprato 3 ragazze, che dopo un po’ di tempo hanno deciso di parlare e di denunciare quanto è accaduto. Per questo l’attore si è dichiarato innocente quanto è stato interrogato dal tribunale di Los Angeles poche ore fa.

Ron Jeremy rischia 90 anni, il pornattore accusato di 50 stupri

Queste dichiarazioni fanno ancora più rumore dato che ieri Ron Jeremy è stato protagonista di altre pesanti accuse. Un’altra donna, un’ex attrice hard, avrebbe infatti informato la polizia di essere a conoscenza di altri episodi che riguardano l’uomo americano.

Secondo questa fonte, l’uomo avrebbe abusato, durante la sua carriera da stella del cinema per adulti, ben 50 ragazze. E nessuna avrebbe parlato per non porre fine alla loro carriera appena iniziata. Le indagini sono già in corso e anche lei verrà ascoltata in tribunale per comprendere la validità delle sue affermazioni. In basso un video in cui ha fatto la parodia di Wrecking Ball di Miley Cyrus.

