Triste addio da parte di uno dei più grandi grafici newyorkesi, è morto Milton Glaser

Uno dei più importanti e noti grafici di New York, è morto a 91 anni. Milton Glaser uomo di risalto nella Grande Mela, è noto al mondo intero per aver creato il logo I Love New York nel 1977 e la copertina originale del disco Bob Dylan’s Greatest Hits nel 1967.

Un’artista a tutto tondo, sempre apprezzato, un uomo di 91 carico di storia e cultura. Ha fondato il New York Magazine insieme al giornalista Clay Felker ed ha curato, mostre in giro per il mondo. Glaser ha curato anche un’esposizione in Italia: la Biennale di Venezia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Lutto nel calcio, è morto William Negri: vinse lo scudetto col Bologna

Milton Glaser, colosso del graphic design

Stando a quanto riportato dal New York Times, Milton Glaser è morto per un ictus. Sua moglie, Shirley, ha parlato anche di insufficienza renale. Glaser ha portato arguzia, fantasia, narrativa e abili disegni all’arte commerciale in un momento in cui la pubblicità era dominata dalle severe restrizioni del modernismo da un lato e dall’accogliente realismo di riviste come The Saturday Evening Post dall’altro.

Milton Glaser è nato il 26 giugno 1929, nel Bronx, da Eugene ed Eleanor (Bergman) Glaser, immigrati dall’Ungheria. Suo padre possedeva un negozio di sartoria e lavaggio a secco mentre sua madre era una casalinga. Quando Milton era un ragazzino, un cugino più grande disegnava un uccello sul fianco di un sacchetto per divertirlo. “All’improvviso, sono quasi svenuto con la consapevolezza che potresti creare la vita con una matita”, ha detto alla rivista Inc. nel 2014. “In quel momento, ho deciso come avrei passato la mia vita”.