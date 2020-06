Tornano a far registrare miglioramenti le previsioni meteo, con un incremento dell’alta pressione. Le temperature aumenteranno, toccando massime di 33°.

Siamo finalmente giunti ad un altro weekend, che secondo le previsioni meteo sarà segnato da un’alta pressione all’arrembaggio. Infatti anche nella giornata odierna, le temperature continueranno a salire, facendo esplodere il termometro. A condizionare questo repentino aumento dei valori termici, ci penseranno le correnti calde del Nord Africa, che avranno la meglio sulle residue correnti fredde provenienti dall’Europa Settentrionale.

Ma attenzione però, perchè nonostante il gran caldo e l’aumento delle temperature, il meteo potrebbe giocarci qualche scherzetto in alcune zone della penisola. Infatti non sono escluse alcune trappole temporalesche sugli angoli italiani. In queste due giornate di fine settimana, avremo un meteo condizionato dall’alta pressione proveniente dall’Africa. Così, come abbiamo ampiamente anticipato, avremo un bel sole su tutta la penisola ad eccezion fatta per le vette alpine.

Il bel tempo si estenderà anche nella giornata di domenica, con temperature fino ai 35° al Nord Italia. Andiamo quindi a vedere cosa ci aspetterà durante quest ultimo sabato di Giugno.

Meteo, weekend segnato dall’alta pressione: aumentano i valori termici

Dopo un giugno con temperature ben al di sotto della media, l’alta pressione è pronta a riconquistare il meteo italiano. Infatti già durante queste ultime giornate di giugno si può notare il cambio di rotta del meteo italiano, con le temperature che tornano a salire ed un estate pronta ad esplodere. Andiamo quindi ad osservare il quadro metereologico sui tre settori italiani durante questo sabato.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un’altra giornata segnata dal tempo stabile su gran parte del settore. Se su alcune vette alpine avremo ancora qualche precipitazione, in pianura il tempo sarà soleggiato e l’alta pressione si farà sentire durante il corso della giornata. Le temperature faranno registrare un nuovo rialzo, con massime che andranno dai 27 ai 32 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo anche qui sole su tutto il settore, con temperature che continueranno a registrare valori da estate inoltrata. Avremo quindi ampio soleggiamento e caldo. Attenzione al pomeriggio, dove qualche piccolo acquazzone potrebbe abbattersi sulle vette appenniniche. Anche qui le temperature aumenteranno lievemente, con massime che andranno dai 28 ai 33 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia arriva finalmente l’estate. Infatti anche qui avremo ampi miglioramenti su tutto il settore, con l’alta pressione che esploderà su ogni angolo del settore meridionale. Al pomeriggio qualche nuvola apparirà nei cieli, ma sarà innocua e non porterà improvvise precipitazioni. Anche qui le temperature sono in aumento, con massime che oscilleranno tra i 28 ed i 33 gradi.

L.P.

