Melissa Satta toglie il fiato a tutti i fan, con il suo ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram: il bikini è da urlo!

Arriva l’estate e anche Melissa Satta ha deciso di rilassarsi sulla spiaggia, non perdendo però l’occasione di mettere in mostra la sua bellezza su Instagram. Il suo ultimo post pubblicato sul social, la ritrae con un bikini mozzafiato.

Il post ha raggiunto, nel corso di poco tempo, una grandissima quantità di like. Sono milioni, infatti, i follower che seguono il suo profilo e, con l’ultimo post pubblicato sono rimasti tutti stupiti dalla sua bellezza.

Melissa Satta provoca i suoi fan con l’ultimo post di Instagram

A due giorni di distanza dal quarto anniversario di matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng, la bellissima modella è tornata a far gioire i suoi fan sui social. Risale infatti al 25 giugno, il romanticissimo post in cui l’ex velina sarda ha ripreso con una foto il bellissimo regalo che il calciatore le ha fatto: un folto mazzo di rose, in occasione del loro anniversario.

Visualizza questo post su Instagram Weekend ☀️🐉 @4giveness_official #bikini4giveness #adv Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 27 Giu 2020 alle ore 3:25 PDT

