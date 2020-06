Stasra torna in campo la Lazio di Ciro Immobile, che tra le mura amiche dell’Olimpico affronterà la Fiorentina. Andiamo a vedere dove assistere al match.

Dopo il passo falso del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, la Lazio è pronta a ripartire nella sua rincorsa allo Scudetto e lo farà stasera alle 21:45 contro la Fiorentina. Una vittoria tra le mura amiche dell’Olimpico sarà fondamentale per continuare a credere nel sogno, visto che la Juventus nel match d’anticipo contro il Lecce si è affermata con un rotondo 4-0. I bianconeri, con una gara in più, adesso distano a sette punti di distanza.

Dall’altra parte, la comapagine di Simone Inzaghi si troverà di fronte una Fiorentina in difficoltà. I viola, infatti non vincono dal 16 febbraio. Al ritorno in campo, dopo la pausa forzata dalla pandemia di Coronavirus, i Gigliati si sono accontentati di un pareggio per 1-1 contro il Brescia, fanalino di coda del campionato.

Andiamo quindi a vedere dove sarà possibile assistere al match tra Lazio e Fiorentina, in televisione ed in streaming sui vari device.

Lazio-Fiorentina, dove assistere al match in Tv e streaming

Il match valevole per la 28esima giornata di campioanto sarà disponibile in televisione ed in streaming, solamente sulla piattaforma tedesca Dazn. Infatti la neo-concorrente di Sky, come spesso accade, si aggiudica il match del sabato sera.

Per chi non è abbonato ancora al servizio in streaming, ricordiamo che sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito, riuscendo così ad assistere al match senza costi. Scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare l’abbonamento o meno.

Ricordiamo che Dazn offre a tutti i suoi abbonati parte dei match di Serie A a soli 9,99€ al mese. Una volta sottoscritto l’abbonamento sarete in grado di assistere alle aprtite su ogni tipo di device, dalla televisione al laptop, fino ad arrivare allo smartphone. Basterà solamente scaricare l’app di Dazn o connettersi al sito, inserire le credenziali ed il gioco è fatto.

L.P.

