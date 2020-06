Coronavirus, continuano ad accendersi focolai che mettono all’erta la sanità italiana: a Bologna, dopo quello di Bartolini, si è acceso un nuovo focolaio con otto casi asintomatici.

Coronavirus: Bologna registra altri otto casi, questa volta tutti asintomatici. Si tratta, come riporta l’agenzia di informazione Ansa, di un nuovo focolaio scoppiato in una casa di riposo. In base a quanto si apprende, dai test effettuati sarebbero risultati positivi cinque ospiti e tre lavoratori della struttura. La casa di riposo in questione è la Virginia Grandi, di San Pietro in Casale.

Al momento si stanno effettuando i test per cercare, il prima possibile, di isolare il focolaio. Tutti i positivi risultano essere asintomatici, ma i medici hanno iniziato ad effettuare i tamponi anche sugli altri ospiti, sui dipendenti e sui vari “contatti” per cercare di capire quanto meno la grandezza, dunque l’estensione, del focolaio bolognese.

Bologna, nuovo focolaio da Coronavirus: otto positivi

Dopo la riapertura del 19 giugno, come riporta Ansa, la casa di riposo è stata, ancora una volta, chiusa alle visite. I positivi, attraverso la metodologia dello screening, sono ora in isolamento.

Dal canto suo, la struttura ha confermato che la casa di riposo era stata chiusa, con un rigido lockdown, già prima delle norme instaurate dal governo. Addirittura, i responsabili hanno dichiarato che la struttura aveva chiuso le porte già il 5 marzo e da allora, nessuno era più entrato nella casa di riposo.

