Bevono igienizzante per le mani perché contiene metanolo, tre morti e un ferito gravissimo in New Mexico. Un fenomeno preoccupante

Hanno bevuto igienizzante per le mani come fosse liquore, perché una delle sue componenti è il metanolo. Non avevano però considerato i suoi potentissimi effetti collaterali. Così tre persone in New Mexico sono morte, una quarta ha perso la vista e altre tre sono ricoverate in gravi condizioni in ospedale.

Subito la mente è corsa a quanto aveva detto Donald Trump un paio di mesi fa. In piena pamndemia il ‘residente aveva invitato tutti gli americani ad iniettarsi direttamnnete in corpo il gel disinfettante. Questo perché secondo lui grazie all’effetto combinato con i raggi ultravioletti sarebbe statio più facile sconfiggere il virus Covid-19. La comunità scientifica era insorta, lui si era difeso dicendo di voler solo essere sarcastico e tutto era morto lì.

In realtà però questa volta il caso è molto più drammatico e legato alla dipendenza da alcol delle persone coinvolte. Il Dipartimento della Salute del New Mexico ha spiegato infatti che

il primo caso era stato riportato al Centro antiveleni e di controllo antidroga il 7 maggio. Gli altri invece sono accaduti dopo il 29 maggio.

Per quello che è stato possibile ricostruire, le vittime avevano bevuto igienizzante per problemi di alcolismo. E in effetti che la Food and Drug Administration non più tardi della settimana scorsa ha messo in guardia i consumatori. Ci sono almeno nove prodotti disinfettanti fabbricati in Messico che contengono metanolo, ma può essere tossico se assorbito attraverso la pelle o ingerito.

Gel igienizzante altamente tossico se ingerito, ma esiste anche un antidoto



New Mexico, il professor Brandon Warrick, assistente all’Università e specialista in tossicologia medica e dipendenza, è stato chiaro. In quasi dici anni di lavoro nei centri antiveleni, l’ultima ondata rappresentava il maggior numero di casi di avvelenamento da metanolo mai osservato

E la segretaria alla Sanità dello stato americano, Kathy Kunkel, ha avvisato la popolazione: “Se pensate di aver fatto uso o consumo di igienizzante per le mani contenente metanolo, per favore chiedete un soccorso medico. Esiste già un antidoto all’avvelenamento da metanolo ma prima è somministrato, più alte sono le possibilità per il paziente di guarire”.

In realtà di solito il disinfettante per le mani contiene etanolo o alcool isopropilico, ma è altamente tossico quando contiene metanolo. L’ingestione di metanolo può causare anche la morte, come nel caso di quei tre pazienti. E chi sopravvive, i danni al cervello o la cecità sono effetti collaterali molto comuni perché la tossina danneggia il nervo ottico e il cervello. Ma questa toissina potrebbe anche provocare danni ai reni. Quindi nel caso una persona ingerisca disinfettante per le mani, anche solo accidentalmente, deve subito cercare assistenza medica.