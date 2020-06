Belen esagerata in costume: l’estate è già bollente come mostra la Foto pubblicata in queste ore dalla splendida argentina.

Belen Rodriguez torna a ruggire. La leonessa argentina, che non vive un momento felicissimo cob Stefano De Martino, riconquista i suoi tantissimi follower (quasi 7 milioni) grazie alla sua straordinaria bellezza. La 35enne originaria di Buenos Aires è in vacanza in questi giorni e sta provando a rilassarsi, come confermano gli scatti pubblicati recentemente sui principali social network. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Belen conquista tutti: lo scatto in costume è bollente – FOTO

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Belen Rodriguez rilassarsi all’ombra di un all’ombra di un albero e indossare un costume a due pezzi davvero intrigante. La modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina conferma di possedere un corpo perfetto e delle forme che puntualmente lasciano i suoi fan a bocca aperta. Ecco la FOTO pubblicata in queste ore da Belen sulla propria pagina Instagram:

