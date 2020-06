Una delle prime cose da fare, una volta cambiato lo smartphone, è trasferire i dati di WhatsApp. Ecco un metodo veloce e sicuro per fare ciò

WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata ed apprezzata al mondo. Grazie alla sua facilità d’uso e alla sua moltitudine di funzionalità, permette a chiunque di rimanere in contatto in maniera totalmente gratuita. Nel corso degli anni, il software è diventato un contenitore di ricordi per molte persone, grazie alle innumerevoli foto e ai messaggi “speciali” ricevuti.

Quando si cambia lo smartphone, una delle prime preoccupazioni delle persone è quella di trasferire tutti i dati dal vecchio telefono a quello nuovo, per non perdere nessun ricordo. Esistono diversi metodi che permettono di farlo, ma talvolta alcuni sono poco sicuri o non trasferiscono tutti i dati. Ecco come fare per eseguire l’operazione in maniera veloce e sicura.

WhatsApp, come trasferire i dati da uno smartphone all’altro

Per trasferire i dati di WhatsApp (e non solo) da uno smartphone all’altro, esiste un metodo che permette di evitare perdite di tempo e processi complicati. Si chiama Wondershare MobileTrans, ed è un programma disponibile sia per Windows che per MacOS. Il suo vantaggio è quello di essere compatibile con qualsiasi smartphone, sia Android che iOS. Una volta scaricato il software sul proprio computer, bisognerà avviarlo e collegare il telefono sorgente e quello destinatario.

Fatto ciò, vi verrà chiesto di installare un’app via USB sul telefono. Dopo aver acconsentito, accettate di sovrascrivere i dati sullo smartphone destinatario. A questo punto, partirà in maniera automatica la procedura per il trasferimento di tutti i dati selezionati di WhatsApp. Il programma, purtroppo, non è gratuito. Il suo costo è di circa 16 euro (utilizzando il codice sconto SENMG2).

