Vittorio Feltri non è più il direttore editoriale di Libero: il giornalista di Bergamo si è infatti depennato dall’ordine dei giornalisti. Ecco cosa filtra sulla vicenda.

Vittorio Feltri si dimette. Il 77enne di Bergamo, noto per le sue entrate a gamba tesa sui temi più svariati e delicati, si è depennato dall’ordine dei giornalisti e non potrà più essere il direttore editoriale di Libero.

A darne la notizia è stato Il Giornale oggi in edicola, piazzandola addirittura in prima pagina. “Perché lo abbia fatto lo spiegherà lui, ma io mi immagino che sia una scelta dolorosa per sottrarsi una volta per tutte all’accanimento con cui da anni l’Ordine dei giornalisti cerca di imbavagliarlo e limitarne la libertà di pensiero”, scrive il direttore Alessandro Sallusti nel suo editoriale.

Vittorio Feltri si cancella dall’ordine dei giornalisti

Per il momento dal diretto interessato c’è il silenzio, senza alcun intervento o tweet di spiegazione. L’ultimo cinguettio, anzi, risale solo a ieri sera: “Caro Platinette mi hanno riferito le parole gentili che hai detto su di me e ti ringrazio. Io ti ho sempre stimato per la tua intelligenza e il tuo acume fin dai tempi di Costanzo”.

L’ultima grande polemica riguardante Feltri e il suo giornale risale invece allo scorso 14 giugno, quando a pagina 20 spuntò un articolo relativo a Tiziano Ferro testimonia Università Cattolica. “Un gay per l’Ateneo dei preti”, evidenziò il giornale con la solita dosa di ironia biforcuta.

Polemiche con Libero ci furono anche in occasione della liberazione di Silvia Romano, rientrata in Italia dopo anni di prigionia. “Abbiamo liberato un’islamica”, fu l’apertura all’indomani a causa dell’abbigliamento della donna e la notizia della sua conversione spontanea all’islam. Ora, nonostante l’uscita di scena di Feltri, la sensazione è che linea editoriale resterà la stessa…