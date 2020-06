Si suicida a solamente 16 anni la stellina di TikTok, Siya Kakkar. La ragazzina, per i suoi fan “era speciale”, faceva divertire milioni di utenti.

Aveva solamente sedici anni ed era uno dei volti più noti di TikTok, stiamo parlando della giovanissima Siya Kakkar, divenuta nella sua India una vera e propria star, grazie ai suoi video sul social network cinese.

Siya sulla sua pagina aveva più di un milione follower e nella giornata di ieri la ragazza è stata trovata senza vita, nella sua abitazione di Nuova Dehli. Una tragica scomparsa, che ha sconvolto in primis partenti e familiari. Al momento la polizia indiana sta indagando sul caso, per capire il motivo dell’insano gesto.

Dopo poche ore, la notizia è girata sul web, con i milioni di follower che hanno rivolto le proprie condoglianze alla giovane stellina. Infatti in molti l’hanno ricordata come una delle giovani tiktoker più brave della scena. Andiamo a ricostruire le vicenda ed i motivi che avrebbero spinto la sedicenne al suicidio.

TikTok, Siya Kakkar si toglie la vita a 16 anni: i possibili motivi del suicidio

In seguito al decesso il manager della giovanissima stellina del web, Arjun Sarin, ha affermato che la decisione di farla finita, con molte probabilità, è dipesa da alcune problematiche personali, visto che il lavoro da influencer stava andando benissimo, con la sedicenne che in poco tempo è riuscita a raggiungere il milione di seguaci.

Sempre Sarin ha poi continuato affermando di aver parlato con lei a telefono la sera prima del suicidio. Per il manager, che gestisce diversi influencer indiani, Siya aveva qualcosa di speciale, parere condiviso con la moglie.

Non solo TikTok, infatti Siya già precedentemente era diventata famosa con dei video su Snapchat e Instagram. L’ultimo suo post era arrivato nella serata di mercoledì, a 24 ore dalla sua tragica dipartita. Al momento la polizia sta ricostruendo l’accaduto, per cercare i motivi dietro all’insano gesto. Intanto su TikTok continuano ad affiorare messaggi di condoglianze per la stellina e la sua famiglia.



