La terra torna a tremare in Cina: la popolazione ha avvertito una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.4 nella parte Nord-Ovest del Paese.

Alle ore 2.50 locali, ovvero le 23.05 italiane, la Cina ha registrato una violenta scossa, di magnitudo 6.4. Da quanto si apprende, la scossa si è verificata nella regione dello Xinjiang. Come riporta La Stampa, l’epicentro del terremoto si trova nella contea di Yutian, con una profondità di 10 km. Paura per la popolazione del Nord-Ovest della Cina, la parte più vicina al Tibet.

Terremoto: la Cina avverte fortissima scossa

Come riporta La Stampa, intorno alla zona registrata come epicentro della scossa, non ci sono zone abitate. Le prime abitazioni, infatti, si trovano a un raggio superiore ai 20 km. Per di più, anche le persone che abitano entro il raggio di 100 km sono poche: 120 persone in tutto.

Al momento, dai dati che ci vengono restituiti, non dovrebbero esserci stati gravi problemi o danni a cose o persone. Il villaggio di Amei, il più vicino all’epicentro, non ha registrato vittime.

F.A.